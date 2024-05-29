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Названа неповторимая особенность самой сексуальной боксерши Казахстана

Названа неповторимая особенность самой сексуальной боксерши Казахстана
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанка Ангелина Лукас, выступающая в легком весе на своей странице в Instagram ответила на вопрос о загруженном графике боев, передает Vesti.kz.

Уже завтра, 30 мая, она сразится против представительницы Индонезии Хармы Йести. Она провела уже пять боев с начала года.

- Ты боксируешь каждый месяц для чего?

- Потому что кроме меня никто этого больше не делает. 

- Почему другие этого не делают?

- Я думаю что все-таки это зависит от дисциплины, от трудолюбия. У нас очень много талантливых спортсменов но как говорится дисциплина бьет класс. Есть такой род спортсменов, который любит кайфовать, а я сейчас единственная женщина в профессиональном боксе, кто боксирует каждый месяц, и я горжусь этим. 

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