Американский журналист Джек Маккаферри поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением по поводу нового боя чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 KO) против новозеландского боксера Андрея Михайловича (21-0, 13 KO).

Они встретятся 13 июля в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять титулы казахстанца.

"Большое уважение вызывает строгость IBF к своим правилам. Первый номер рейтинга всегда получает шанс сразится с чемпионом. Однако, претенденты не всегда соответствуют уровню. Михайлович долго шел к этому поединку. Он, возможно, неплохой боксер с хорошей статистикой. Однако объективно - ниже уровнем, нежели Алимханулы. Разница в классе будет в этом противостоянии. Согласен, что недооценивать нельзя никого. Мы видели много примеров апсетов, однако в данном противостоянии шансов нет. Здесь ему помешать может только он сам. Если он будет самим собой, то можно ожидать победы нокаутом", - отметил Маккаферри.

Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда остановил в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и завоевал титул IBF.

Михайлович последний поединок провел в апреле в Австралии, нокаутировав в первом раунде местного боксера Леса Шеррингтона (39-18, 23 КО).