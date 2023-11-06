Названа главная сложность в карьере казахстанского спарринг-партнера Фьюри

Американский журналист Джек Маккаферри назвал главную проблему казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (13-0, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

"Дычко очень перспективный боксер. Ему не хватает топовой команды и промоутера. Я считаю, что у него есть большой потенциал. К нему стоит присмотреться и обратить на него внимание. У него хорошие природные данные и классная техника. Этот боксер имеет хорошее любительское прошлое. Из него можно сделать второго Уайлдера", - отметил Маккаферри.

Сообщалось, что он должен подраться в октябре, но затем бой перенесли на декабрь.

Последний раз Дычко выходил на ринг в июне в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте (12-11, 6 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

Сейчас он располагается на десятом месте в рейтинге WBA и 69 в списке тяжелого веса BoxRec.

Стоит отметить, что Дычко помогал в подготовке чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри.