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Названа главная проблема чемпиона мира из Казахстана после защиты титула

Названа главная проблема чемпиона мира из Казахстана после защиты титула
©Zhankosh Team

Комментатор FOX Sports Марк Ортега поделился своими впечатлениями от прогресса казахстанского чемпиона по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО). В ходе беседы с корреспондентом Vesti.kz он объяснил, как добиться ему большего эффекта в ближайшее время.

В декабре Тураров одержал победу решением судей над японцем Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО). Благодаря этому успеху казахстанец уверенно защитил звание чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO, а также завоевал вакантный титул по версии WBA Gold. Это подняло его в рейтинге WBA до седьмой строчки.

Проигравший чемпиону мира из Казахстана боксер высказался о судействе в Алматы

"Жанкош Тураров второй раз защитил титул IBO. Его соперник владел второстепенным поясом WBA, что помогло казахстанцу войти в топ рейтинга организации. Смотрел его бой. Он готов к 12-ти раундовым боям, но не показывает весь свой потенциал. Реально увидеть его в деле можно при серьезной оппозиции. Например, взглянем на рейтинг, там есть ряд боксеров, которые с удовольствием проведут бой против казахстанца. Но при этом в Казахстан никто из топов не поедет. Если Тураров останется домашним чемпионом, то прогресс будет медленным и неэффективным", - отметил Ортега.

Напомним, что Тураров завоевал свой титул в бою с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-6, 9 KO). Казахстанец нокаутировал соперника в марте в Алматы.

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Метки:
Тураров Жанкош

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