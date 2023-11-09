Назван следующий соперник Алимханулы

EverythingBoxing, публикующий инсайды и новости бокса, поделился информацией о том, кто может стать следующим соперником чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе из Казахстана Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

По данным источника, им может стать американский боксер Остин Уильямс (15-0, 10 КО).

Один из подписчиков в твиттере спросил, может ли Уильямс в скором времени получить бой за титул, на что получил ответ:

"Думаю, это мог бы быть Жанибек, или что-нибудь от WBA, он там третий номер".

Уильямс не входит в топ-15 рейтинга WBO, а в IBF он располагается на шестом месте.

Свой последний бой американец провел в сентябре в США, когда единогласным решением судей победил канадца Стива Роллса (22-3, 12 КО) и отобрал у него пояс IBF North American.

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Алимханулы в октябре завоевал титул IBF в США, досрочно победив немца итальянского происхождения Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО).