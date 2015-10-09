Назван скрытый король среднего веса: боксёр из Казахстана и идёт 17-0

Известный британский боксёр и эксперт Дэн Морли поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибеке Алимханулы (17-0, 12 КО) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

По его словам, Алимханулы является лучшим средневесом в мире, но о нём мало говорят.

"По моему мнению, Жанибек Алимханулы — лучший боксёр, о котором сегодня практически никто не говорит. Этот левша из Казахстана был феноменальным любителем, а сейчас владеет несколькими титулами чемпиона мира в среднем весе и, на мой взгляд, является лучшим средневесом в мире на сегодняшний день. Единственное, что его сдерживает, — это отсутствие в резюме боев с элитными соперниками, как было у его соотечественника Геннадия Головкина на пути к славе. Но теперь Жанибек объединит титулы в бою с нестареющим Эрисланди Ларой. Его стиль левши разрушителен: техническая точность с невероятной скоростью и таймингом. Переход от защиты к атаке и умение расставлять соперников — на элитном уровне, а когда он попадает, его мощь поражает! Великолепный боец, который получает далеко не столько признания, сколько заслуживает. Его называют возможным соперником Теренса Кроуфорда, и, по моему мнению, это был бы самый сложный бой, который Кроуфорд мог бы реально провести в ближайшее время, но я не вижу, чтобы этот поединок действительно состоялся" - написал Морли.

Напомним, 6 декабря в Сан-Антонио (США) Алимханулы проведёт бой с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), владеющим титулом WBA в среднем весе.

При этом Алимханулы заявлял о готовности подраться с Кроуфордом.

