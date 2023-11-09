Назван самый недооцененный боксер в истории

Экс-чемпион мира в двух дивизионах американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) назвал боксера, которого считает самым недооцененным в истории спорта, сообщают Vesti.kz. Таковым он считает своего соотечественника Андре Уорда.

"Он (Уорд) однозначно самый недооцененный. Вообще без вопросов. Почему именно Уорд? Потому что он не получил заслуженное признание за всё то, чего добился в боксе. Почему так получилось? Думаю, что сейчас многое зависит от соцсетей. Но, если честно, я считаю, что он один из лучших, кто когда-либо надевал боксерские перчатки", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Bootleg Kev.

39-летний Андре Уорд - олимпийский чемпион, покоритель двух дивизионов, победитель турнира Super Six. Завершил карьеру непобежденным (32-0, 16 КО) и в статусе объединенного чемпиона мира. Признавался боксером года, был лидером рейтинга Р4Р.

Добавим, что 26-летний Стивенсон 16 ноября в Лас-Вегасе (США) попытается покорить третий весовой дивизион - подерется с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.