Назван победитель боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

29 декабря пройдет объединительный бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По мнению букмекерской компании 1xbet, явным фаворитом этого противостояния является казахстанский боксер. Так, коэффициент на победу Головкина равен 1.06, в то время как на победу Мураты - 8.7. Коэффициент на то, что этот поединок завершится вничью равен 23.

Напомним, официально о бое Головкин - Мурата было объявлено 12 ноября. Он пройдет на Saitama Super Arena в Токио (Япония) и будет показан стриминговым сервисом DAZN.

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