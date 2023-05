Назван гонорар Жанибека Алимханулы за защиту титула чемпиона мира

Известный американский журналист инсайдер Дэн Рафаэль высказался о гонораре чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), который тот получит за защиту титула против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО), сообщают Vesti.kz.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, утром по казахстанскому времени боксеры проведут бой в Стоктоне (Калифорния, США). Поединок будет рассчитан на 12 раундов.

Один из пользователей твиттера поделился слухами о том, что Батлер получит за этот поединок более миллиона долларов.

"Никаких шансов, что Батлер заработает так много. Я узнаю их гонорары в комиссии штата Калифорния. Жанибек, как чемпион, возможно, заработает 500 тысяч", - ответил Рафаэль.

There is zero chance Butler is making that much. I will get the purses from California commission. Janibek, as the champion, is probably making MAYBE 500k.