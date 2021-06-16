Назван боксер, который победит "Канело". И это не Головкин

Российский проспект второго среднего веса Владимир Шишкин (12-0, 7 КО) победит Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 KO), если ему представится шанс встретиться с мексиканцем. Такое заявление сделал его промоутер Дмитрий Салита, сообщает vRINGe.com.

В сентябре "Канело" может забрать у Калеба Планта пояс IBF и, объединив его с поясами WBC, WBO и WBA в своей коллекции, стать абсолютным чемпионом второго среднего дивизиона. Вслед за этим ему придется начать проводить защиты против обязательных претендентов.

Салита надеется, что Шишкин получит этот статус.

"Я говорил давно, что парень, который победит "Канело", - это Владимир. Он не только один из самых талантливых бойцов дивизиона, но и тренируется у Шугар Хилла Стюарда, который великолепный коуч", - сказал промоутер Sky Sports.

В начале июня IBF решила, что в отборочном бою за статус претендента Шишкин сразится с Евгением Шведенко (15-0, 6 КО) также из России. Сейчас Шишкин готовится к поединке в лагере у Тайсона Фьюри.

Напомним, "Канело" дважды дрался с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а ровно через год мексиканец одержал минимальную победу.

"Канело" трижды проигрывал, ему повезло с судьями". Альваресу засчитали поражение в бою с Головкиным

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