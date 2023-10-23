Назван боксер, которого избегали Канело и Головкин

Экс-чемпион мира, член Международного зала боксерской славы (IBHOF), действующий комментатор и обозреватель бокса Тимоти Брэдли назвал боксера, от поединка с которым отказались такие именитые бойцы, как мексиканец Сауль Канело Альварес и казахстанец Геннадий Головкин, сообщают Vesti.kz.

По его словам, одним из самых избегаемых боксеров мира является покоритель двух дивизионов американец Деметриус Андраде.

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"Когда он был с Matchroom, Канело Альваресу предлагали 40 миллионов за бой с ним. Вдумайтесь в эту цифру! 40 миллионов долларов! Угадайте, с кем Канело дрался? Он выбрал (полутяжа) Сергея Ковалева, за которого ему заплатили 35 миллионов долларов. Как считаете, можно заявить, что Канело решил избежать боя? Считаю, вполне можно. Ведь если ты принимаешь меньший гонорар, лишь бы не боксировать с ним, то это именно так и называется - избегать. Канело избежал Андраде", - цитирует Брэдли Boxing Social.

"Известно, что Андраде предлагал Джермаллу Чарло 7 миллионов долларов за бой. Угадайте, чем все закончилось. Чарло сказал: "Нет, спасибо". Андраде даже начал ходить к этим чувакам на их пресс-конференции. Но не помогло. Почему? Очевидно, что они просто не хотели с ним драться. Он даже к GGG Головкину ходил. Не помню точно, когда это было. Он хотел выйти к нему в ринг и бросить вызов, но ему не разрешили. Он делал все, чтобы получить эти имена. И все они отказались от огромных денег. Почему? Потому что не хотели боксировать с Андраде. Знаете, когда становится слишком горячо, все готовы выпрыгнуть из корабля. Только лишь бы не встречаться с тем, что видели раньше только в кино", - добавил американец.

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Но стоит отметить, что сам Андраде оставил вакантным титул чемпиона WBO в среднем весе, чтобы не встречаться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы. Вместо этого он будет драться с Давидом Бенавидесом.

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