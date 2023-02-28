"Наелись мяса, набрали вес". Алимханулы отправился в США на защиту титула

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) отправился в США, сообщают Vesti.kz.
Подробности рассказали в команде боксера, опубликовав в Instagram снимок боксера и его менеджера Берика Султана, сидящих в самолете.
"Летим в Америку, чтобы защищать чемпионский титул! Наелись мяса, набрали вес и набрались сил! Даст Бог, увидимся в день, когда поднимем голубой флаг", - гласит подпись к фото.
Напомним, ранее WBO обязала Алимханулы провести защиту титула с британцем Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО).
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