На Флойда Мейвезера подали в суд. Известны детали

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший получил иск от инвесторов в криптовалюту EthereumMax, сообщает Bloomberg.

Заявление в суд Калифорнии был подано на Мейвезера, а также других спортсменов и известных людей, рекламировавших эту криптовалюту, за "побуждение совершить убыточные инвестиции по завышенным ценам".

Помимо Мейвезера, претензии обращены к Ким Кардашьян и к бывшему игроку НБА Полу Пирсу, которые тоже рекламировали эту криптовалюту у себя в соцсетях.

Кроме того, в качестве ответчиков указываются и создатели криптовалюты.

Источник утверждает, что представители Мейвезера, Кардашьян и Пирса к моменту выхода материала не дали им комментариев.

Сообщается, что в 2018 году комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам США наложила штраф на Мейвезера в размере 614 тысяч долларов. Тогда он рекламировал криптовалюту, не указав того, что это было сделано за вознаграждение.

"Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году

Напомним, Мейвезер-младший находится на пенсии с момента своего перекрестного боя с Конором МакГрегором в 2017 году, в котором он довел свой рекорд до 50-0 по итогам карьеры.