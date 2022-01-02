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"Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году

"Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году
©latimes.com
Новости спорта Бокс

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес в 2021 году стал лидеров по доходам за 2021 год среди боксеров и представителей ММА. По данным издания The Mirror он обошел даже Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. 

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: (суммы в миллионах фунтов стерлингов) 

5,70 — Билли Джо Сондерс
8,20 — Дастин Порье
8,20 — Деонтей Уайлдер
13,0 — Тайсон Фьюри
15,0 — Энтони Джошуа
15,0 — Логан Пол
31,0 — Джейк Пол
36,4 — Конор Макгрегор
48,2 — Флойд Мейвезер
65,7 — Сауль Альварес

Отметим, что Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. В минувшем году "Канело" смог объединить все пояса во втором среднем весе, став "абсолютом". Также мексиканец выиграл номинации "Боец года" и "Бой года" по версии WBC.

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Метки:
МакГрегор Конор Мейвезер Флойд Канело Альварес Сауль Бокс MMA UFC

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