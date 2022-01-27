"Мы ничем им не уступаем". Данияр Елеусинов нацелился на бои с двумя чемпионами мира

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) раскрыл амбициозные планы на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Елеусинов надеется провести бои с американцами - Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО, чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе) и Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе).

"Эти два чемпиона - наша цель!!! Мы ничем им не уступаем, если они чисты, то у нас много шансов... У них медицина намного впереди... У нас есть божий дар", - написал он в Instagram.

Напомним, в декабре 2021 года Данияр Елеусинов стал чемпионом мира и вошел в историю. Также в его коллекции есть золотые медали Олимпиады-2016, чемпионата мира-2013, Азиатских игр-2010, 2014 и чемпионата Азии-2013, 2015.