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"Мы ничем им не уступаем". Данияр Елеусинов нацелился на бои с двумя чемпионами мира

"Мы ничем им не уступаем". Данияр Елеусинов нацелился на бои с двумя чемпионами мира
©instagram.com/yeleussinovdaniyar/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) раскрыл амбициозные планы на профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Елеусинов надеется провести бои с американцами - Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО, чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе) и Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО, чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе).

"Эти два чемпиона - наша цель!!! Мы ничем им не уступаем, если они чисты, то у нас много шансов... У них медицина намного впереди... У нас есть божий дар", - написал он в Instagram.

Напомним, в декабре 2021 года Данияр Елеусинов стал чемпионом мира и вошел в историю. Также в его коллекции есть золотые медали Олимпиады-2016, чемпионата мира-2013, Азиатских игр-2010, 2014 и чемпионата Азии-2013, 2015.

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Метки:
Елеусинов Данияр Кроуфорд Теренс Спенс Эррол

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