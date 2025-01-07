"Молодой Головкин" получил бой после завоевания титула

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Виктор Темиров (6-0, 4 КО) определился с датой своего возвращения на ринг, передает Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, следующий поединок Темирова запланирован на 29 марта во Фленсбурге (Германия). Имя соперника пока не называется.

В своем предыдущем выступлении, которое состоялось в немецком Бад-Херсфельде 2 ноября, 24-летний Темиров одержал победу единогласным решением судей над никарагуанцем Робином Саморой (21-35, 10 КО) и выиграл титул WBF European в первом среднем весе.

Напомним, что Темиров носит на профи-ринге прозвище "Мясник", но болельщики и журналисты в Германии часто сравнивают его со знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным, который также начинал свою профи-карьеру в Германии.