Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Вчера 09:41
 

"Молодой Головкин" получил бой после завоевания титула

  Комментарии

Поделиться
"Молодой Головкин" получил бой после завоевания титула ©instagram.com/temiroov_/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Виктор Темиров (6-0, 4 КО) определился с датой своего возвращения на ринг, передает Vesti.kz.

Поделиться

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Виктор Темиров (6-0, 4 КО) определился с датой своего возвращения на ринг, передает Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, следующий поединок Темирова запланирован на 29 марта во Фленсбурге (Германия). Имя соперника пока не называется.

В своем предыдущем выступлении, которое состоялось в немецком Бад-Херсфельде 2 ноября, 24-летний Темиров одержал победу единогласным решением судей над никарагуанцем Робином Саморой (21-35, 10 КО) и выиграл титул WBF European в первом среднем весе.

Напомним, что Темиров носит на профи-ринге прозвище "Мясник", но болельщики и журналисты в Германии часто сравнивают его со знаменитым казахстанцем Геннадием Головкиным, который также начинал свою профи-карьеру в Германии.

Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Профессиональный бокс

Реклама

Живи спортом!