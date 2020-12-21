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"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана высказался о простое на профи-ринге

Он не знает поражений.

"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана высказался о простое на профи-ринге
Фото: instagram.com/sadriddin_____soq/
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО), владеющий титулом "молодежного" чемпиона WBC в первом среднем весе, надеется на скорое возвращение в ринг.

Последний поединок он провел в декабре 2019 года в Монреале, где в седьмом раунде нокаутировал аргентинца Хосе Антонио Вильялобоса (12-6-2, 7 КО).

"Ас-саляму алейкум всем! Из-за пандемии возникла неопределенность с нашими боями. Это не моя вина и не вина моего тренера или промоутера, что бой затянулся. Дай Бог, скоро все прояснится и канадское руководство разрешит проводить спортивные мероприятия. Я делаю все возможное, чтобы поднять казахстанский флаг, и я усиленно тренируюсь, чтобы доказать, на что способны казахи. Пусть наша независимая страна живет вечно", - написал он на своей странице в Instagram.

В любительском боксе Ахмедов становился чемпионом мира среди молодежи. В профи он дебютировал в апреле 2018 года и выиграл все свои 11 боев, десять из которых провел в Канаде, а еще один - в Казахстане.

 

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Метки:
Профессиональный бокс Ахмедов Садриддин

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