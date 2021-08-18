Молодежный чемпион мира из Казахстана дебютирует в профи боем против узбекского боксера

Чемпион мира по боксу среди молодежи-2021 казахстанец Сабыржан Аккалыков дебютирует в профи, передают Vesti.kz.

По данным BoxRec, он примет участие в вечере бокса, который пройдет в Караганде 22 августа.

Соперником казахстанца станет боксер из Узбекистана Шавкат Халилов (7-4, 1 КО). Бой запланирован на четыре раунда и пройдет в полусреднем весе.

Напомним, что Аккалыков принес молодежной сборной второе золото на чемпионате мира в Польше в весовой категории до 64 килограммов. Тогда же он рассказал, что хочет продолжить карьеру в национальной сборной в "казахском" весе.

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