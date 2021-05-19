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"Много хороших, но главные соперники - узбеки". Чемпион мира из Казахстана - о ЧА по боксу и плотном графике перед ОИ

Турнир пройдет в десяти весовых категориях.

"Много хороших, но главные соперники - узбеки". Чемпион мира из Казахстана - о ЧА по боксу и плотном графике перед ОИ
Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чемпион мира из Казахстана Бекзад Нурдаулетов оценил уровень оппозиции на предстоящем чемпионате Азии по боксу. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал основных соперников, а также рассказал о плотном графике перед Олимпийскими играми.

"Сейчас уже завершаем подводящие сборы, которые проходят в Нур-Султане. Набрал ли я форму? Это будет видно уже в моих поединках. Подготовка идет полным ходом. Физически и психологически готовим себя уже к Олимпиаде. 

Но и чемпионат Азии очень важен. Там много будет хороших соперников, но, как известно, главные оппоненты на ринге - это узбеки.

Сейчас у нас очень плотный график: сборы, турниры, были бои в профи. Однако тренеры уже прописали четкий план, которого придерживаемся. В общем, готовимся к главным стартам", - озвучил Нурдаулетов.

Добавим, что чемпионат Азии пройдет в ОАЭ с 21 по 31 мая. Казахстан выступит сильнейшим составом во главе с теми, кто завоевал олимпийские лицензии. Соревнования пройдут в десяти весовых категориях.

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу

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