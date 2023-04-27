Мейвезер проведет бой против внука знаменитого мафиози

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший, пополняющий свой банковский счет на выставочных поединках, выбрал себе нового соперника, передают Vesti.kz.

46-летний Мейвезер проведет бой с 30-летним соотечественником Джоном Готти-третьим, являющимся внуком знаменитого мафиози Джона Готти, скончавшегося в тюрьме в 2002 году.

Поединок состоится 11 июня на арене FLA Live в Санрайз (штат Флорида, США).

Джон Готти-третий имеет рекорд 5-1 в ММА. Принимал участие в турнирах таких промоушенов, как CES MMA. В соперниках у него были Давид Эспино, Джош Зукерман, Эдди Хоус. Также в его активе значатся две победы на профи-ринге.

Мейвезер последний бой в профи провел против Конора Макгрегора в 2017 году, когда победил ирландца техническим нокаутом в десятом раунде. Из профессионального бокса Флойд ушел с рекордом 50-0, переключившись на показательные поединки.

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