Мейвезер ответил звездному мексиканцу за критику "Канело"

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV вступился за мексиканца Сауля Альвареса после того, как звездный проспект Райан Гарсия раскритиковал своего соотечественника, передает корреспондент Vesti.kz.

"Мы видели, как Райан Гарсия восхваляет "Канело". Он восхвалял "Канело". На тот момент он был в его тренировочном лагере. Теперь же все, что мы видим, – это негатив: "Мне не нравится то, мне не нравится это…"

Нужно с уважением относиться к тому, чего достиг "Канело". И не нужно плохо говорить о нем. Да, мы все пытаемся защищать себя, но стоит ли говорить плохо о "Канело", когда тебя учили в его зале? Ты был учеником. Вот что нужно сказать о "Канело": он всегда выходит драться. И этот засранец попадет в Зал славы", – сказал Мейвезер.

Напомним, Альварес вернется в ринг 17 сентября, когда проведет трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным. Она состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два поединка - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл мексиканец.

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