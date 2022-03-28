"Меня обманули". Поклонник "Канело" высказался о скандальном поражении казахстанцу в бою за титул WBO и реванше

Мексиканский боксер Хосе Масиас Энрикес (15-1-2, 7 КО) дал интервью корреспонденту Vesti.kz, в котором прокомментировал скандальный титульный поединок с казахстанцем Райем Сейтжановым (10-0, 6 КО) и высказал свое отношение к судейскому вердикту.

Напомним, бой состоялся 25 марта в Алматы, а на кону стоял титул WBO Youth в первом полусреднем весе. Соперники прошли всю дистанцию, и по итогам десяти раундов судьи раздельным решением отдали победу казахстанцу.

После объявления судейских записок Энрикес выразил свое несогласие с результатом. Мексиканец "грозил" указательным пальцем и отказался пожать руку Сейтжанову.

- Приветствую! Скажите, пожалуйста, какое у вас настроение, какие эмоции и мысли после боя против Рая Сейтжанова? Было заметно ваше несогласие на ринге после оглашения результатов.

- Здравствуйте! Я не хочу скандала, но мне грустно, потому что организаторы плохо относятся к боксу. Они заставляют боксера поверить в иллюзию и в свою несокрушимость. Я не проиграл 25 марта, я победил самого себя, дрался на ринге как никогда. Все любители бокса, которые смотрели данный бой, знают, что я чемпион без короны.

- Данный титульный бой за звание "молодежного" чемпиона мира, по версии WBO, был важным для вас обоих. Но по итогам 10 раундов судьи присудили победу нашему боксеру. Считаете это несправедливым?

- Виноваты в этом судьи, это большой минус для них и организаторов. Победителем в тот день была публика, они пришли посмотреть настоящий боксерский поединок. Именно за это я поблагодарил всех людей, которые просили у меня фотографии и присылали мне сообщения. Хоть я уехал из Алматы без пояса, но обрел великолепную поддержку искренних фанатов бокса. Я подарил им в ответ зрелищный бокс и дружественную мексиканскую улыбку, которая всегда характеризует меня.

- Ваша карьера не была такой стабильной, есть долгие паузы. Расскажите о своем пути профессионального боксера?

- Моя жизнь как боксера началась в 12 лет. Я из мексиканского города Монтеррея, Нуэво-Леон. Провел несколько любительских боев, был чемпионом турниров своего города. Подписал первый контракт с местным промоутером, но они только обманули меня и держали в неактивном состоянии в течение двух лет. Они не хотели, чтобы я дрался с их бойцами, потому что представлял опасность.

- До боя против нашего соотечественника Сейтжанова у вас не было поражений на ринге. Но есть два поединка, которые завершились для вас ничейным результатом.

- У меня есть две ничьих в моем профессиональном послужном списке, но это были бесстыдные грабежи. Но я все еще я, буду продолжать попытки, пока бокс не скажет мне прощай. Я счастлив, потому что вношу свое имя в мировой бокс. Я еще успею навести грохот в своем дивизионе. Несмотря на трудности, я не был сломлен, упорно тренировался и шел только вперед. Потому что я из очень простой бедной семьи. Я хотел добиться лучшей жизни для себя и своих родных. Бокс - вся моя жизнь и это основной вид моего заработка.

- Вы считаете, что вас засудили в Казахстане в чемпионском бою. Насколько так называемое несправедливое судейское вмешательство влияет на карьеру и на жизнь спортсмена?

- В наше время чемпионские пояса покупаются или даже раздаются. Но уважайте труд боксера. Мой бой против Рая Сейтжанова заслуживает большего, чем сомнительное судейское решение. Я желаю своему сопернику всего наилучшего в его карьере. Но он должен понимать, что на ринге его не всегда будут "оберегать".

- Рай Сейтжанов - отличный и скромный парень. Он показал хороший бой с характером джигита, как у нас говорят. Получилось ли у вас поговорить после боя, обменяться мыслями? Может быть, был разговор о реванше?

- Рай не виноват, он сделал свою работу в тот день так же, как и я. Он отличный человек. Я увидел его в день взвешивания и поздоровался с ним. Я подарил ему свою шляпу с мексиканским флагом, это знак уважения в моей стране. Я воин, и кого бы вы не поставили против меня, я буду сражаться. Если представится возможность, я буду готов к реваншу с Раем. Он казахский гангстер, уверен, с радостью согласится на ответный бой.

- Каков ваш прогноз на ожидаемый третий поединок Головкина против "Канело"?

- Я большой поклонник "Канело" Альвареса, я мексиканец, но я не имел чести встречаться с ним лично. Я вдохновлен им, потому что он начал с самого низа. Третий бой. Я знаю, что это будет настоящая боксерская война, Головкин всегда говорит, что "побеждает тот, кто делает что-то лучше всего". Надеюсь, это будет отличный третий бой "Канело" против GGG. В конце концов зрители станут победителями, они увидят зрелищный бокс, и это то, что мы делаем ради них.

- Вы очень тепло отзываетесь о нашей стране, о казахстанских болельщиках. От их лица хочу сказать спасибо. Мы все за честный и красивый бокс. Желаем вам удачи в карьере!

- Большое спасибо за это интервью, я знаю, что Мексика и Казахстан получат от него большую пользу. Мы друзья. Обид нет. Это прекрасный вид спорта, который объединяет миллионы. Мексика и Казахстан - друзья, не враги, что происходит на ринге, остается там, внизу. Мы люди, и наши семьи ждут нас дома. Да здравствует Казахстан и да здравствует Мексика!