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Мэнни Пакьяо приедет в Казахстан?

Мэнни Пакьяо приедет в Казахстан?
©instagram.com/mannypacquiao

Казахстан может посетить легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Паяько. Об этом заявил председатель правления АО "НК "Kazakh Tourism" Талгат Аманбаев, сообщают Vesti.kz

По его словам, идея о приезде суперзвезды прозвучала во время встречи вице-министра культуры и спорта РК Ержана Еркинбаева с новыми послами Шри-Ланки и Филиппин. Между странами планируется налаживать туристические направления и возобновить прямые авиарейсы. 

"Посол Байлен выразил предложение о приезде в Казахстан всемирно известного профессионального боксера Мэнни Пакьяо. Он также выразил желание в ближайшее время посетить все регионы нашей страны", - сказал Аманбаев.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Пакьяо Мэнни

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