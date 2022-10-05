В Мексике отреагировали на дерзкие высказывания Алимханулы о "Канело"

Мексиканское издание Heraldo Deportes выступило с реакцией на слова казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) о форме Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Алимханулы считает, что "Канело" не в лучшей форме, и уверен, что у мексиканца не будет шансов в предполагаемом бою с ним.

"Боксер вышел провоцировать мексиканца, критиковал его и поднял вопрос о возможности боя между ними, после того как мексиканец победил GGG", - пишет издание.

"Сауль "Канело" Альварес провел 2021 год, полный побед, став объединенным чемпионом в суперсреднем весе, победив всех четырех чемпионов и сохранив свои пояса. Это сделало его человеком, которого можно победить, но теперь мексиканцу снова брошен вызов и оскорбление, поскольку непобежденный казахский боец хочет отомстить за своего соотечественника Геннадия Головкина", - добавляет издание.

В одном из интервью боец из этой страны обрушился на мексиканца за то, как его видели против GGG, в третьем бою, который завершил трилогию, но оставил сомнения, несмотря на победу единогласным решением. По этой причине боксер хочет показать, что он уже не тот "Канело", который был раньше, и хочет дать это понять на ринге.

Это боксер Жанибек Алимханулы, у которого на данный момент 12 побед, непобежденных и ничьих в среднем весе, поэтому он считает, что может дать бой "Канело" Альваресу в поединке, где он надеется отомстить за Геннадия Головкина, но то, как мексиканец выбирает себе соперников, вряд ли даст ему возможность драться, потому что это представляет для него риск.

"Канело" уже не лучший (...) Он уже не в лучшей форме. Для меня это была бы легкая работа. Но он не хочет драться со мной. Зачем ему драться с сильнейшим средневесом в мире? Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме", - поделился Алимханулы в интервью BoxingScene.

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