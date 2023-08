Два мексиканца выдали невероятно зрелищный махач: на кону стоял титул

Чемпион мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (38-1, 31 KO) победил соотечественника Оскара Вальдеса (31-2, 23 KO) и тем самым успешно защитил свой титул, сообщают Vesti.kz.

Бой состоялся в Глендейле (штат Калифорния, США) и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Наваррете (119-109, 118-110 и 116-112).

Возможно, это был бой года, поскольку боксеры закатили невероятно зрелищный махач. Причем оба соперника прилично напропускали ударов, особенно это было заметно по гематомам на лице Вальдеса. Оскар со своей стороны хорошо вкладывался в удары, рассчитывая на нокаут, но за весь бой так и не застал врасплох Наваррете. В общем-то, заслуженная победа чемпиона!

Valdez connects on his biggest shot so far 👀 pic.twitter.com/yI5uqkksIP