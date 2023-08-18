Мексиканец с рекордом 42-0 выбрал следующего соперника. Он вызывал на бой Головкина

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (42-0, 33 КО) планирует до конца года провести еще один бой. В июне он дебютировал в суперсреднем весе и победил судейским решением украинца Сергея Деревянченко (14-5, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации vRINGe.com, его следующим соперником может стать британец Джон Райдер (32-6, 18 КО).

"Ранее считалось, что больше всего шансов встретиться с мексиканцем в ринге у американца пуэрториканских кровей Эдгара Берланги (21-0, 16 КО). Но, похоже, соперником все же станет опытнейший экс-претендент из Британии Джон Райдер, который в мае дал солидный бой абсолюту дивизиона Саулю Канело Альваресу из Мексики", - пишет источник.

Напомним, что Мунгия неоднократно вызывал на бой Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО). По словам Хайме, его сторона связывалась с казахстанцем по поводу поединка, однако так и не получила ответа от GGG.

Мунгия и Головкин могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия штата Невада не позволила состояться этому бою, посчитав, что на тот момент мексиканец не был готов к поединку такого уровня.

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