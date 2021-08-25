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Мексиканец с 30 нокаутами согласился на бой с бывшим соперником Головкина

Мексиканец с 30 нокаутами согласился на бой с бывшим соперником Головкина
©bookmaker-ratings.ru. Хайме Мунгия
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Бывший чемпион в первом среднем весе и первый номер рейтинга WBC среди средневесов мексиканский боксер Хайме Мунгия (37-0, 30 КО) принимает элиминаторный бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО), сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что этот поединок был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC) на прошлой неделе. Победитель получит право оспорить полноценный чемпионский титул, которым владеет американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО).

"Всегда мечтал сразиться за титул WBC, - цитирует мексиканца Boxingscene.com. - Так что если нужно боксировать с Деревянченко, то я в деле. Думаю, этот бой поможет мне набраться максимума опыта, ведь Сергей очень сильный оппонент, который ранее дрался с элитными бойцами дивизиона. А победа над таким оппонентом повысит уверенность болельщиков в моих силах. Этот бой однозначно пойдет мне на пользу. Думаю, я одержу победу".

Боец утверждает, что он в восторге от этого боя: "Вся правда в том, что это для меня огромная честь. Я с удовольствием подерусь с Деревянченко. Ребенком всегда мечтал именно о зелено-золотом титуле WBC. Так что если мне нужно сперва победить Деревянченко, чтобы выйти на титульный бой, то я без сомнений принимаю этот вызов".

С большой долей вероятности бой состоится на стриминге DAZN, на котором выступает "сторона А" Мунгия. Впрочем, не исключен вариант, что сторонам не удастся договориться полюбовно, и в WBC назначат промоутерские торги.

Ранее Деревянченко трижды дрался за титул, в том числе с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), но каждый раз проигрывал в конкурентных противостояниях.

Бой с GGG прошел в октябре 2019 года в Нью-Йорке (США). Казахстанец выиграл решением (114-113, 115-112 дважды) и завоевал вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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Метки:
Головкин Геннадий Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Мунгия Хайме Головкин-Деревянченко

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