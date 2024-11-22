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Майка Тайсона и Джейка Пола дисквалифицировали после громкого боя

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Майка Тайсона и Джейка Пола дисквалифицировали после громкого боя ©instagram.com/mostvaluablepromotions

Легендарный 58-летний боксер Майк Тайсон и популярный блогер Джейк Пол получили медицинский запрет на выступления сроком на 24 дня после выставочного боя, сообщают Vesti.kz со ссылкой на MMA Junkie.

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Легендарный 58-летний боксер Майк Тайсон и популярный блогер Джейк Пол получили медицинский запрет на выступления сроком на 24 дня после выставочного боя, сообщают Vesti.kz со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, что в ночь на 16 ноября в Арлингтоне (США) Тайсон уступил Полу единогласным решением судей после восьмираундового поединка.

Для Пола эта победа стала третьей в текущем году, укрепив его статус на ринге. Тайсон, напротив, вернулся к официальным боям впервые за 19 лет, однако столкнулся с седьмым поражением в своей карьере.

На счету Пола теперь 11 побед и всего одно поражение, что делает его одной из самых обсуждаемых фигур в мире боевых искусств.

Тайсон Майк Пол Джейк Профессиональный бокс Дисквалификация

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