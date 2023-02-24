Майк Тайсон назвал лучшего супертяжа планеты

У известного американского боксера Майка Тайсона поинтересовались мнением относительно лучшего супертяжеловеса мира на сегодняшний день, сообщают Vesti.kz.

"Железный Майк" таковым считает чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"100 процентов - он снова и снова доказывает, что лучший супертяж. Он не мог не стать лучшим, которого назвали в мою честь - Фьюри мог быть только величайшим всех времен", - приводит слова Майка Boxing Social.

56-летний Майк завершил карьеру в 2005 году. На профи-ринге он одержал 50 побед, 44 из них нокаутом, также в его пассиве шесть поражений.

34-летний Фьюри последний бой провел в декабре, когда в десятом раунде техническим нокаутом победил соотечественника Дерека Чисору (33-13, 23 КО). Следующий поединок британца ожидается с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО).

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