Майк Тайсон назвал единственную звезду в современном боксе

Легенда мирового профи-бокса Майк Тайсон считает, что в настоящее время среди действующих представителей это вида спорта существует только одна звезда - это абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес. По мнению американца, он занял место завершившего карьеру Флойда Мейвезера.

"После того как завершил карьеру Флойд Мейвезер, Канело, пожалуй, является единственной суперзвездой бокса. Спросите в любой точке мира о том, с кем Канело проведет следующий поединок. Спросите - и вам ответят", - цитирует Тайсона vRinge.

При этом Тайсон считает, что вскоре место Альвареса освободится, так как тот уже наелся боксом и готовится завершить карьеру.

Напомним, Канело вернется на ринг 6 мая в Гвадалахаре (штат Халиско, Мексика). Он проведет бой против британца Джона Райдера. А в карде выступят казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул.

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