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Профи-бокс
Вчера 14:25
 

Майк Тайсон и Джейк Пол сцепились во время дуэли взглядов

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Майк Тайсон и Джейк Пол сцепились во время дуэли взглядов ©x.com/MikeTyson

В Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция с участием легендарного американского боксера Майка Тайсона и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

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В Нью-Йорке (США) состоялась пресс-конференция с участием легендарного американского боксера Майка Тайсона и ютубера Джейка Пола, передают Vesti.kz.

Также соперники устроили традиционную битву взглядов, на которой друг друга потолкали. Конечно, все это делалось для разогрева боя и прошла она в более чем дружелюбной атмосфере. 

Их поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне (США). Изначально они должны были разделить ринг 21 июля. Однако Тайсону стало плохо в самолете и бой пришлось перенести.

Тайсон в 2020 году объявил о возобновлении карьеры для проведения шоу-боев. Так, 28 ноября того же года он отбоксировал выставочный поединок с соотечественником Роем Джонсом. По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

Тайсон Майк Пол Джейк Профессиональный бокс

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