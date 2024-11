Майк Тайсон и Джейк Пол провели дуэль взглядов перед боем

Легенда мирового бокса Майк Тайсон и популярный блогер и боксер Джейк Пол провели дуэль взглядов перед боем, сообщают Vesti.kz.

15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, состоится профессиональный боксерский поединок между ними.

Бой будет рассчитан на восемь раундов по две минуты.

58-летний Тайсон, возобновивший карьеру после долгого перерыва в 2020 году, ранее провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего.

27-летний Джейк Пол летом этого года одержал десятую профессиональную победу, нокаутировав экс-бойца UFC Майка Перри.

WHO YOU GOT? Jake Paul and Mike Tyson stare down at the #PaulTyson press conference.

--

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/iPKIoKuNnC