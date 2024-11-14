Майк Тайсон и Джейк Пол провели дуэль взглядов перед боем
Легенда мирового бокса Майк Тайсон и популярный блогер и боксер Джейк Пол провели дуэль взглядов перед боем, сообщают Vesti.kz.
Легенда мирового бокса Майк Тайсон и популярный блогер и боксер Джейк Пол провели дуэль взглядов перед боем, сообщают Vesti.kz.
15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, состоится профессиональный боксерский поединок между ними.
Бой будет рассчитан на восемь раундов по две минуты.
58-летний Тайсон, возобновивший карьеру после долгого перерыва в 2020 году, ранее провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего.
27-летний Джейк Пол летом этого года одержал десятую профессиональную победу, нокаутировав экс-бойца UFC Майка Перри.
WHO YOU GOT? Jake Paul and Mike Tyson stare down at the #PaulTyson press conference.— Netflix (@netflix) November 14, 2024
--
LIVE ON NETFLIX
FRIDAY, NOVEMBER 15
8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/iPKIoKuNnC
По информации источников, близких к ситуации Тайсон получит гарантированный гонорар в размере двадцати миллионов долларов, в то время как его сопернику причитается в два раза большая сумма.
Реклама