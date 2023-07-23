Майк Тайсон хочет помочь звезде UFC перед боем с Фьюри по правилам бокса

Легендарный Майк Тайсон высказался о бое между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Официальный бой по правилам бокса запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии. Всемирный боксерский совет (WBC) дал британскому боксеру специальное разрешение.

"Я думаю, что все возможно. У Нганну сильный удар. Я хотел бы помочь Нганну, да. Это было бы круто. Мне это нравится", - цитирует Тайсона ESNEWS.

Этот бой станет дебютом в профессиональном боксе для 36-летнего камерунского бойца. На счету же 34-летнего небитого Фьюри 33 победы и одна ничья.

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