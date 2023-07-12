WBC дал спецразрешение Фьюри на бой с Нганну

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что у чемпиона организации в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) есть "специальное разрешение" на бой против звезды UFC Фрэнсиса Нганну - вместо того, чтобы провести какую-то нормальную титульную защиту.

Бой (не выставочный, а официальный по правилам бокса) запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

По словам главы WBC Маурисио Сулеймана, разрешение на такой бой британец получил, поскольку сейчас у него нет обязательного претендента.

Более того, Сулейман стал на сторону Тайсона, указав, что тот якобы "пытался" заполучить бои против Энди Руиса, Энтони Джошуа и Александра Усика, но хоть какая-то договорённость так и не появилась.

Как Фьюри "пытался", президента WBC уже не интересует. Главное, что удовлетворяет всех причастных к поединку Фьюри – Нганну, так это баснословно прибыльное предстоящее шоу.

Пока неизвестно точно, что с титулом WBC - будет он на кону (99 процентов, что нет) или нет. Кто знает, когда такие деньги крутятся.

Фьюри рассказал, что собирается показать в предстоящем поединке. Пока он рекламировал такой ход, менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что это не бокс, а цирк.

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