Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Матиас устроит камнепад. Выстоит ли Джукембаев в поединке против самого опасного соперника в карьере?

До боя осталось две недели.

Матиас устроит камнепад. Выстоит ли Джукембаев в поединке против самого опасного соперника в карьере?
Фото: Eye of The Tiger Management©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
1

Буквально две недели осталось до выхода на ринг Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО). Ему предстоит сразиться с самым опасным соперником в своей карьере, способным побеждать при помощи мощнейшего удара. Выстоит ли казахстанец? Подробнее о событии и раскладе - в материале корреспондента Vesti.kz.

Пуэрториканец Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО) давно входит в число опасных представителей первого полусреднего веса. Все его 16 поединков завершались досрочно, чему способствовала его ударная мощь. Он проводит яркие атаки с прекрасным завершением, так что немногие готовы с ним рубиться.

Правда, есть факт, который немного портит его прекрасную статистику. Практически все его оппоненты не были высокого класса. И неудивительно, что он разносил всех на своем пути. Однако это не говорит о том, что он "рисованный" панчер.

Жару Матиас устроит любому, кто выйдет против него на ринг. Силой удара он компенсирует некоторые погрешности в технике и работе ног. При точном попадании он буквально парализует оппонента, доводя начатое дело до разгрома. В общем, Джукембаева ждет настоящий камнепад.

Выстоит ли Батыр? При грамотном подходе к стилю соперника - да. Джукембаев несколько выше в плане боксерского образования. И этим надо пользоваться. Поединок для него должен стать шахматной партией, а он сам превратиться в гроссмейстера.

Важно использовать огрехи Матиаса, чтобы захватить преимущество. Устраивать ближний бой будет ошибкой. Надо учитывать, что Джукембаев уже падал на ринге. И сейчас соперник будет гораздо сильнее и мощнее. У него завидная мощь, которую он непременно направит против нашего боксера. 

Так что играть не получится. Важно хладнокровно использовать свои преимущества и мешать Сабриэлю проводить атаки. Причем параллельно набирая очки в свой актив. Движение - один из ключевых моментов. Иначе он просто превратится в стоячую мишень, что облегчит сопернику задачу.

"Тренировка проходит в усердном режиме. К этому бою у нас с моим тренером Мэни Роблесом подход особенный. Стратегия и анализ, следуем четкому плану, а 29 мая на ринге буду в своей лучшей форме. Дополнительно для усиления работы по ударной технике пригласил в США казахстанского тренера Каната Алтаева.

Еще Мадияр Ашкеев помогает мне с функциональной подготовкой и делится своим ценным опытом. Так получается, что со мной весь Казахстан готовится сразиться против Пуэрто-Рико", - так комментировал свою подготовку Джукембаев.

Так что будем надеяться, что новый тренер в лице Роблеса эффективно руководит тренировочным лагерем. При явных недочетах Джукембаеву будет очень сложно рассчитывать на победу. Более того, даже просто надеяться только на имеющееся мастерство нельзя.

Важно найти что-то новое, действенное противоядие против неистового Матиаса. Необходимо удивлять и не отдавать инициативу. Иначе он может просто "съесть" по ходу дистанции. И если прижмет, то выбраться из цепкой ловушки не получится. 

Шансы, безусловно, есть. Выстоять после его атак Джукембаеву по силам. И в случае победы он взлетит в мире бокса. Это будет для него нереальным трамплином.

Добавим, что бой пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Батыр проведет первый поединок в США.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Джукембаев Батыр

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:00
Бокс

Уроженец Казахстана признан лучшим супертяжем в истории бокса
Вчера
17:34
Бокс

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина
Вчера
11:51
Бокс

"Вернем старую школу". Али Ахмедов рассказал о подготовке и сроках возвращения на ринг
Вчера
09:52
Бокс

Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о своем будущем
Вчера
09:27
Бокс

Чемпион мира рассказал о попытках попасть на пресс-конференцию Головкина и обвинил топов в избегании боев
Вчера
00:10
Бокс

Казахстанский супертяж провел спарринг с Тайсоном Фьюри
14 мая
22:45
Бокс

Непобежденный американец задумал помешать "Канело" стать абсолютным чемпионом
14 мая
20:19
Бокс

Матиас устроит камнепад. Выстоит ли Джукембаев в поединке против самого опасного соперника в карьере?
14 мая
19:16
Бокс

"Вопросов быть не должно". Стангрит оценил продвижение карьеры Алимханулы и бой с экс-чемпионом мира
14 мая
12:38
Бокс

"Головкин - это просто машина". Узбекский "Монстр" рассказал о желании быть похожим на GGG
13 мая
20:12
Бокс

Это уже серьезный разговор. Экс-чемпион мира и бомбардировщик устроит душную проверку Алимханулы
13 мая
16:41
Бокс

Соперники свободны, или с кем казахстанец может провести защиту титула от WBA
13 мая
15:58
Бокс

Казахстанский боксер получил соперника с 18 нокаутами
13 мая
15:10
Бокс

"Канело" проиграл GGG". Чемпион мира сравнил бои Альвареса против Головкина и Сондерса
13 мая
11:15
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана получил соперника на четвертый бой в профи
13 мая
10:45
Бокс

Объявлены дата, место боя и следующий соперник чемпиона мира в весе Головкина
13 мая
09:35
Бокс

Стало известно, сколько заработал "Канело" за бой с Сондерсом
12 мая
20:20
Бокс

Иван Дычко поможет Тайсону Фьюри в подготовке к бою с Энтони Джошуа
12 мая
19:46
Бокс

Фьюри, чемпион мира и еще пару соперников для казахстанского супертяжа с поясом от WBA. Ведутся переговоры
12 мая
19:24
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана узнал дату и место боя в профи
12 мая
18:25
Бокс

"Как Головкин". В Англии вспомнили поединок GGG после досрочной победы "Канело" над Сондерсом
12 мая
13:10
Бокс

Жанибека Алимханулы задумали свести с экс-чемпионом мира с 18 нокаутами
12 мая
12:57
Бокс

"Обеспечил себя на всю жизнь". Стал известен заработок Сондерса за бой с "Канело"
12 мая
09:36
Бокс

Озвучены две даты для боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри
11 мая
23:48
Бокс

Определились соперник, дата и место следующего боя Сауля Альвареса
11 мая
18:45
Бокс

Головкин? В США высказались о победе "Канело" над Сондерсом и подобрали ему достойного соперника
11 мая
17:49
Бокс

Ставит ужасные условия, нет прямого ответа, нашел "бессмертие". "Канело" избегает третий бой с Головкиным?
11 мая
17:35
Бокс

"Он избегал меня". Чемпион мира в весе Головкина объяснил перепалку с "Канело" на пресс-конференции
11 мая
09:55
Бокс

Команда "Канело" выдвинула условие Головкину на третий бой
11 мая
08:55
Бокс

"Канело" отправил Сондерса на пенсию и лишил боя с Головкиным? Известный тренер дал ответ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика