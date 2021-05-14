Матиас устроит камнепад. Выстоит ли Джукембаев в поединке против самого опасного соперника в карьере?

Буквально две недели осталось до выхода на ринг Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО). Ему предстоит сразиться с самым опасным соперником в своей карьере, способным побеждать при помощи мощнейшего удара. Выстоит ли казахстанец? Подробнее о событии и раскладе - в материале корреспондента Vesti.kz.

Пуэрториканец Сабриэль Матиас (16-1, 16 КО) давно входит в число опасных представителей первого полусреднего веса. Все его 16 поединков завершались досрочно, чему способствовала его ударная мощь. Он проводит яркие атаки с прекрасным завершением, так что немногие готовы с ним рубиться.

Правда, есть факт, который немного портит его прекрасную статистику. Практически все его оппоненты не были высокого класса. И неудивительно, что он разносил всех на своем пути. Однако это не говорит о том, что он "рисованный" панчер.

Жару Матиас устроит любому, кто выйдет против него на ринг. Силой удара он компенсирует некоторые погрешности в технике и работе ног. При точном попадании он буквально парализует оппонента, доводя начатое дело до разгрома. В общем, Джукембаева ждет настоящий камнепад.

Выстоит ли Батыр? При грамотном подходе к стилю соперника - да. Джукембаев несколько выше в плане боксерского образования. И этим надо пользоваться. Поединок для него должен стать шахматной партией, а он сам превратиться в гроссмейстера.

Важно использовать огрехи Матиаса, чтобы захватить преимущество. Устраивать ближний бой будет ошибкой. Надо учитывать, что Джукембаев уже падал на ринге. И сейчас соперник будет гораздо сильнее и мощнее. У него завидная мощь, которую он непременно направит против нашего боксера.

Так что играть не получится. Важно хладнокровно использовать свои преимущества и мешать Сабриэлю проводить атаки. Причем параллельно набирая очки в свой актив. Движение - один из ключевых моментов. Иначе он просто превратится в стоячую мишень, что облегчит сопернику задачу.

"Тренировка проходит в усердном режиме. К этому бою у нас с моим тренером Мэни Роблесом подход особенный. Стратегия и анализ, следуем четкому плану, а 29 мая на ринге буду в своей лучшей форме. Дополнительно для усиления работы по ударной технике пригласил в США казахстанского тренера Каната Алтаева.

Еще Мадияр Ашкеев помогает мне с функциональной подготовкой и делится своим ценным опытом. Так получается, что со мной весь Казахстан готовится сразиться против Пуэрто-Рико", - так комментировал свою подготовку Джукембаев.

Так что будем надеяться, что новый тренер в лице Роблеса эффективно руководит тренировочным лагерем. При явных недочетах Джукембаеву будет очень сложно рассчитывать на победу. Более того, даже просто надеяться только на имеющееся мастерство нельзя.

Важно найти что-то новое, действенное противоядие против неистового Матиаса. Необходимо удивлять и не отдавать инициативу. Иначе он может просто "съесть" по ходу дистанции. И если прижмет, то выбраться из цепкой ловушки не получится.

Шансы, безусловно, есть. Выстоять после его атак Джукембаеву по силам. И в случае победы он взлетит в мире бокса. Это будет для него нереальным трамплином.

Добавим, что бой пройдет 29 мая в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Батыр проведет первый поединок в США.

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