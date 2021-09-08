"Машина ломается, а Гена нет". Подписчики оценили фото Головкина с "Терминатором"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с голливудским актером, известным по фильму "Терминатор", Арнольдом Шварценеггером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ничего, кроме уважения легенде", - подписал GGG фото.

А вот как его подписчики отреагировали в комментариях:

"Он когда нас спасет от коронавируса, не спрашивал?"

"Два терминатора"

"Крутость этого фото зашкаливает"

"Гена, по-моему, с возрастом только молодеет"

"Машина ломается, а Гена - нет"

"Легенду вижу справа"

"Да ладно, 3G с Терминатором"

"Гена, ты, главное, будь здоров, потому что ты - наша легенда"

Интересно, что стриминговый сервис DAZN также отреагировал на встречу Головкина с "Терминатором".

Напомним, что Головкин планирует вернуться на ринг в конце года и провести объединительный бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

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