Макгрегор не оставил шансов Джейку Полу в бою с Энтони Джошуа

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор уверен, что британский боксёр Энтони Джошуа нокаутирует американского ютубера Джейка Пола уже в первую минуту, передают Vesti.kz.

Их бой состоится 20 декабря в Майами (США).

"Джейк глуп и после этого боя изменится навсегда. Я не могу просто сидеть и смотреть, как это происходит, не заработав на этом хорошие деньги.

Пол легче, ниже ростом и в этом бизнесе он — "зелёный, как младенческое де**мо", по сравнению с Джошуа.

60 секунд — более чем достаточно для Энтони", — цитирует Макгрегора Happy Punch.