Макгрегор не оставил шансов Джейку Полу в бою с Энтони Джошуа

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор уверен, что британский боксёр Энтони Джошуа нокаутирует американского ютубера Джейка Пола уже в первую минуту, передают Vesti.kz.
Их бой состоится 20 декабря в Майами (США).
"Джейк глуп и после этого боя изменится навсегда. Я не могу просто сидеть и смотреть, как это происходит, не заработав на этом хорошие деньги.
Пол легче, ниже ростом и в этом бизнесе он — "зелёный, как младенческое де**мо", по сравнению с Джошуа.
60 секунд — более чем достаточно для Энтони", — цитирует Макгрегора Happy Punch.
Джейк Пол одержал 12 побед, в семи случаях нокаутом и потерпел одно поражение. Джошуа, в свою очередь, выиграл 28 боёв, из них 25 нокаутом, а также потерпел четыре поражения. При этом британец является обладателем золотой медали Олимпийских игр 2012 года, а также бывшим чемпионом в тяжёлом весе.
