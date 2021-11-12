Мадонна, или вставать в шесть утра не придется. Главные особенности предстоящей битвы Головкина в Токио

Казахстанский чемпион Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) официально возвращается на ринг. Он проведет объединительный бой против Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Противостояние примет Токио, что придает предстоящему событию дополнительные особенности. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Ждать подтвержденной информации пришлось достаточно долго. Хотя разговоры об этом поединке длились весь этот год. Да и сами боксеры уже давно приступили к подготовке. Причем параллельно, что подтверждало слова инсайдеров.

Наконец-то в среднем весе появилось крупное событие. И внимания оно не будет лишено.

Итак, декабрь, Токио. Головкин впервые будет драться в этой стране. Это одна из главных особенностей встречи за три титула. Практически все его последние бои проходили исключительно в США. Также был выезд в Великобританию. Там GGG победил Келла Брука.

В Азии казахстанец еще не выходил на ринг. Ему предстоит достаточно длительный перелет. Однако вряд ли серьезно повлияет на его состояние. Адаптироваться можно будет за несколько дней. Так что каких-то провисов быть не должно.

Разборки на ринге примет Saitama Super Arena. Данный объект входил в число сооружений, которые обслуживали Олимпийские игры-2020. На этой арене прошли соревнования по баскетболу. При этом ранее здесь проводились игры NBA, NHL, два чемпионата мира по фигурному катанию, а также на "Сайтаме" выступала Мадонна.

Интересным фактом является и то, что казахстанцам ради боя не придется вставать слишком рано. По местному времени поединок должен состояться в полдень, а значит, что в Казахстане он будет транслироваться примерно в девять или десять утра - вполне комфортно.

Наконец, на ринге сойдутся две настоящие звезды. GGG очень популярен в мире профессионального бокса. Это тот человек, которого не нужно объявлять километровой речью - он и так известен. Мурата в свою очередь в США особо высоко в плане медийности не котируется.

Но у себя на родине он является любимчиком. После победы на Играх в Лондоне он стал желаемой персоной на любом местном крупном событии. Успехи в профи-боксе только укрепили любовь японцев к нему. Так что арена будет забита под завязку.

Нас с вами ждет отличное начало празднования Нового года.