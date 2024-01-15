Лучший боксер мира сделал заявление о завершении карьеры

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound непобежденный американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) намекнул, что может завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

"Я мог бы дать вам еще один бой, а может и нет, потому что вы не цените величие, которое видите", - написал Кроуфорд в соцсетях.

Свой последний бой Теренс провел 30 июля 2023 года, когда удосрочил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса (28-1, 22 КО) и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе.

При этом Кроуфорд дал понять, что его реванш со Спенсом не состоится. Проигравший недавно перенес операцию.

"Эррол, теперь я все услышал. Все хорошо. Если честно, я рад, что все это закончилось и осталось в прошлом. Желаю тебе всего самого наилучшего, братишка".

Теренс Кроуфорд - бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (2023) и бывший абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе (2017). Первый в истории боксер, завладевший 4 основными титулами в двух весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2023-н. в.).