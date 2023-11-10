Лучший боксер мира лишился звания "абсолюта"

По всей видимости, в мире профессионального бокса теперь остался всего один действующий абсолютный чемпион, и это мексиканец Сауль Канело Альварес, обладающий всеми престижными титулами в суперсреднем весе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Последние обновленные рейтинги Международной боксерской федерации (IBF) свидетельствуют о том, что, если это не является технической ошибкой, американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) больше не признается чемпионом организации в полусреднем весе (до 66,7 кг). Теперь этот титул принадлежит другому американскому боксеру, Джарону Эннису (31-0, 28 КО), ранее державшему звание "временного" чемпиона.

Следует отметить, что пока IBF не сделала официальных заявлений на этот счет. Впрочем, если эти изменения действительны, то с осени 2023 года Кроуфорд уже станет третьим боксером после Девина Хэйни и Джермелла Чарло, потерявшим свой статус абсолютного чемпиона.