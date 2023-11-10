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Лучший боксер мира лишился звания "абсолюта"

Лучший боксер мира лишился звания "абсолюта"
©instagram.com/tbudcrawford

По всей видимости, в мире профессионального бокса теперь остался всего один действующий абсолютный чемпион, и это мексиканец Сауль Канело Альварес, обладающий всеми престижными титулами в суперсреднем весе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Последние обновленные рейтинги Международной боксерской федерации (IBF) свидетельствуют о том, что, если это не является технической ошибкой, американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) больше не признается чемпионом организации в полусреднем весе (до 66,7 кг). Теперь этот титул принадлежит другому американскому боксеру, Джарону Эннису (31-0, 28 КО), ранее державшему звание "временного" чемпиона.

Следует отметить, что пока IBF не сделала официальных заявлений на этот счет. Впрочем, если эти изменения действительны, то с осени 2023 года Кроуфорд уже станет третьим боксером после Девина Хэйни и Джермелла Чарло, потерявшим свой статус абсолютного чемпиона.

Напомним, что Теренс завоевал это звание в конце июля, одержав яркую победу над соотечественником Эрролом Спенсом. Последний в последующем воспользовался правом на немедленный реванш, который, по всей видимости, состоится в начале 2024 года. В то время как Спенс выражает намерение провести бой в весовой категории 69,9 кг, Кроуфорд утверждает, что решение о выборе дивизиона для повторной встречи принадлежит ему, как победителю первого поединка.

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Метки:
Кроуфорд Теренс Альварес Сауль Канело Профессиональный бокс Спенс Эррол

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