Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Ломаченко призвали завершить карьеру

Ломаченко призвали завершить карьеру
©кадр из видео

Бывший чемпион мира американец Пол Малиньяджи считает, что украинцу Василию Ломаченко следует завершить карьеру после поражения от его соотечественника Девина Хэйни. Он разъяснил свою позицию.

Напомним, в минувшие выходные боксеры провели бой в Лас-Вегасе (США). Поединок получился максимально конкурентным, но судьи единогласно отдали победу Хэйни. Ломаченко после этого расплакался в раздевалке, а его команда заявила, что подаст протест

"Я бы действительно хотел, чтобы он ушел на пенсию. Ему 35 лет, и с каждым днем он все дальше отходит от своего пика. Хотя бой с Хэйни был конкурентным, но я не думаю, что нужно обязательно проводить реванш. Бокс не заслуживает таких людей, как Ломаченко.

Никто не заслуживает нечестного отношения, но даже величайшие бойцы в истории не избежали несправедливого судейства в их боях. Пернелла Уиттакера огорчили в бою против Хулио Сезара Чавеса, когда он должен был нанести ему первое поражение. Так же было с Роем Джонсом, когда его дисквалифицировали с Монтеллем Гриффином, хотя он был самым неприкасаемым бойцом в истории.

Момент коронации Ломаченко должен был наступить в 35 лет, когда он завоевал звание абсолютного чемпиона в легком весе и ушел в закат. У великих бойцов крадут момент, чтобы поставить жирную точку в их карьере. После такого они должны уйти и никогда не возвращаться", - цитирует Малиньяджи fightnews.info.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 11:41
Профи-бокс
©кадр из видео Ломаченко призвали завершить карьеру
Сегодня , 10:43
Профи-бокс
©Vesti.kz, Турар Казангапов Промоутер разъяснил ситуацию с возвращением Головкина
Сегодня , 09:25
Профи-бокс
©instagram.com/yeleussinovdaniyar Переходит к тренеру Алимханулы? Елеусинов сделал интригующее заявление
Вчера , 19:52
Профи-бокс
©boxingscene.com Нокаутом за 89 секунд закончился бой экс-чемпиона мира
Вчера , 16:59
Профи-бокс
©Universum Boxing Назван победитель в дебютном бою небитого казахстанского супертяжа в США
Вчера , 14:15
Профи-бокс
©instagram.com/vassiliyjirovtiger Легенда казахстанского бокса вошел в Зал славы США
Вчера , 13:25
Профи-бокс
©Top Rank Абсолютному чемпиону мира посоветовали дать реванш Ломаченко после спорной победы
Вчера , 12:10
Профи-бокс
©instagram.com/errolspencejr/tbudcrawford/ В боксе состоится самый ожидаемый бой со времен Мейвезера и Пакьяо
23 мая, 15:19
Профи-бокс
©twitter.com/GGGBoxing Первый тренер Головкина рассказал о его детстве и старших братьях
23 мая, 12:17
Профи-бокс
©instagram.com/sultanzaurbek Бой на "Уэмбли"? Непобежденный казахстанец с титулом от WBO возвращается на ринг
23 мая, 11:57
Профи-бокс
©o1nesport.com/en Непобежденный казахстанский боксер получил первый "звездный" бой в карьере
23 мая, 09:04
Профи-бокс
©Top Rank Алимханулы сделал признание после защиты чемпионского титула
22 мая, 23:59
Профи-бокс
©Top Rank Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга The Ring. Головкин на вершине
22 мая, 20:59
Профи-бокс
©Top Rank Озвучены гонорары Хэйни и Ломаченко в бою за звание "абсолюта"
22 мая, 17:09
Профи-бокс
©Universum Boxing Эксперт предсказал нокаут в дебютном бою казахстанского супертяжа в США
22 мая, 15:55
Профи-бокс
©Top Rank Эксперт возмутился судейством в бое Ломаченко за звание "абсолюта"
22 мая, 15:23
Профи-бокс
©instagram.com/canelo Канело определился со следующим соперником
22 мая, 10:15
Профи-бокс
©instagram.com/soluyan51 Российская красавица-боксерша вступилась за Ломаченко после его боя за звание "абсолюта"
21 мая, 21:34
Профи-бокс
©twitter.com/trboxing "Ты легко выиграл". Известный промоутер обратился к Ломаченко после его поражения за звание "абсолюта"
21 мая, 15:30
Профи-бокс
©instagram.com/lomachenkovasiliy "Это самое большое ограбление". Команда Ломаченко подаст протест на результат боя с Хейни
21 мая, 12:12
Профи-бокс
©кадр из видео Ломаченко расплакался после спорного поражения в бою за звание абсолютного чемпиона
21 мая, 11:24
Профи-бокс
©twitter.com/ESPNRingside Бой Ломаченко за звание "абсолюта" закончился спорным результатом
20 мая, 23:50
Профи-бокс
©Boxingscene.com Стали известны гонорары Ломаченко и непобежденного американца в бою за звание "абсолюта"
20 мая, 21:54
Профи-бокс
©Кадр из видео Жестким нокаутом завершился претендентский бой от WBC
20 мая, 16:22
Профи-бокс
©Top Rank Ломаченко и Хэйни устроили перепалку перед боем за звание "абсолюта"
20 мая, 15:24
Профи-бокс
©Top Rank Боится поражения? Абсолютный чемпион мира едва уложился в лимит веса и толкнул Ломаченко
20 мая, 13:12
Профи-бокс
©fightnews.info Назван победитель в бою Ломаченко за звание "абсолюта"
18 мая, 21:36
Профи-бокс
©instagram.com/angelina_lukas1997 Лукас получила резкий ответ из-за слов об украденном бое
18 мая, 20:25
Профи-бокс
©instagram.com/janibek_alimkhanuly Сколько зрителей ESPN посмотрели чемпионский бой Жанибека Алимханулы
18 мая, 19:03
Профи-бокс
©hardcore boxing Менеджер Зия Алиев ответил на претензии Данияра Елеусинова про рабский контракт и неустойку в полмиллиона долларов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus