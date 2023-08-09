Ломаченко назвали трусом после отказа от боя с восходящей звездой бокса

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не хочет делить ринг с восходящей звездой бокса американцем Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО). Из-за чего последний назвал его трусом, сообщают Vesti.kz.

"Ломаченко, раньше я тебя очень уважал, но ты такой же испуганный, как и все остальные. Ты лучше уйдешь на пенсию, чем выйдешь со мной на ринг?", - написал Стивенсон в соцсетях.

Также Шакур обратился к менеджеру украинца Эгису Климасу:

"Лучших вариантов для него не существует. Скажи своему бойцу, чтобы он набрался смелости и вышел со мной на ринг".

26-летний Стивенсон - бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO и The Ring во втором полулегком весе. Также бывший чемпион мира по версии WBO в полулегком весе. Становился серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

35-летний Ломаченко последний бой провел 20 мая в Лас-Вегасе (США), когда спорным судейским решением уступил американцу Девину Хейни (30-0, 15 КО).

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