Ломаченко назвал победителя трилогии Головкин - "Канело"

Известный украинский боксер Василий Ломаченко назвал победителя третьего боя Геннадий Головкин - Сауль "Канело" Альварес. Трилогия состоится утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ломаченко считает, что в предстоящем поединке победу одержит Головкин:

.@VasylLomachenko thinks GGG is going to scrape out a tough victory tonight 💪#CaneloGGG3 pic.twitter.com/ASY07u763z