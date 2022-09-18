Ломаченко назвал победителя трилогии Головкин - "Канело"

Известный украинский боксер Василий Ломаченко назвал победителя третьего боя Геннадий Головкин - Сауль "Канело" Альварес. Трилогия состоится утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ломаченко считает, что в предстоящем поединке победу одержит Головкин:

.@VasylLomachenko thinks GGG is going to scrape out a tough victory tonight 💪#CaneloGGG3 pic.twitter.com/ASY07u763z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 18, 2022

Напомним, на кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Головкин дебютирует в этом весе.

Боксеры встречались в Лас-Вегасе в 2017 и 2018 годах. Первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл "Канело".

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