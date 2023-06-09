Ломаченко хотят устроить бой против призера Олимпийских игр

Промоутер Боб Арум (Top Rank) хочет организовать бой между украинским боксером Василием Ломаченко (17-3, 11 КО) и непобежденным американцем Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

"Как только я подписал Шакура Стивенсона и Василия Ломаченко, то с тех пор всегда мечтал устроить им очную схватку. Я очень хочу увидеть это противостояние. Мы не сделали этот бой раньше, так как Шакур еще не был к нему готов. Но меня настолько интересует это противостояние, что я хотел бы его увидеть даже в том случае, если бы этот бой организовал какой-то другой промоутер", - заявил Арум.