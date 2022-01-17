"Ломаченко с динамитом в руках". Ербосынулы подерется за титул чемпиона с беспощадным нокаутером?

Появилась информация относительно дальнейших планов казахстанца Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО). Он собирается двигаться в сторону "регулярного" чемпиона по версии WBA во втором среднем весе. Соперник крайне опасный, взрывной. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Имя ему Давид Морелл (6-0, 5 КО). 23-летний боксер уже успел влюбить в себя экспертов и болельщиков, а на соперников навести настоящий ужас. Для этого есть большие причины. Кубинец невероятно зрелищный панчер, обладающий огромным потенциалом.

Его уже называют "большим Ломаченко с динамитом в руках". И за шесть проведенных боев он успел обзавестись титулом. Сначала это был "временный" пояс WBA, а после того как мексиканец Сауль "Канело" Альварес стал полноправным чемпионом, то трофей Морелла превратился в "регулярный".

Завоевал же он его в третьем бою в качестве профи. Он не оставил шансов гайанцу Ленноксу Аллену, выиграв того единогласным решением судей - кубинец забрал практически все раунды. Дебютировал же на большом ринге Давид в 2019-м.

Он пришел в профи-бокс с солидным багажом. Боец успел себя проявить не только на уровне Кубы. Морелл - молодежный чемпион мира в весовой категории до 81 килограмма. Он выиграл ЧМ в 2016-м году в Санкт-Петербурге.

Свою главную на сегодняшний день проверку он прошел в бою против опытнейшего Алантеса Фокса. Кубинец выступил андредогом, однако сдал экзамен блестяще. Он настолько уничтожал оппонента, что отец Фокса был вынужден остановить поединок.

Это было жестко. Морелл пробивал просто нереально, используя вариативность, силу и угол нанесения удара. У Алантеса просто не было шансов что-либо сделать с неистовым Давидом. Впрочем, досталось от него не только Фоксу.

Ранее он красиво в первом раунде вырубил мексиканца Марио Касареса. Также не выстоял и американец Майк Гавронски. Тот оказался в стоячем нокауте - рефери не дал ему упасть, остановив поединок против Морелла.

И теперь Ербосынулы в случае успешных переговоров предстоит решить крайне сложную задачу. Ему предстоит использовать все силы, которые только есть. Давид не только нокаутер, но и вполне себе техничен.

Дикое сочетание, дающее повод полагать экспертам, что в скором времени он достигнет по-настоящему больших высот. Будет интересно глянуть, насколько крут наш Айдос на фоне опасного и серьезного оппонента.

В боях с середняками мы видели. Теперь ждем перфоманса, который либо подтвердит его уровень, либо покажет несостоятельность в титульной гонке.

Последний раз Ербосынулы дрался в сентябре, когда нокаутировал соперника из Гайаны Аллена Леннокса. В ближайшее время он вернется в тренировочный лагерь.