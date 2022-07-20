Легендарный чемпион отказался от пояса WBA

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хуан Франсиско Эстрада (42-3, 28 КО) отказался от пояса WBA Super во втором наилегчайшем весе. Об этом сообщает Boxingnews24.com.

Легендарный мексиканец принял такое решение из-за нежелания драться с обладателем титула WBA World американцем Джошуа Франко (18-1-2, 8 КО).

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Вместо боя с Франко команда Эстрады нацелена на финансово выгодный третий поединок с экс-чемпионом из Никарагуа Романом Гонсалесом (51-3, 41 КО). Пока в их противостоянии счет ничейный.

Тренер Эстрады Альфредо Кабайеро заявил, что "мы уже освободили титул WBA Super и остались с поясом WBC Franchise. Да, мы отказались от пояса WBA, но насколько я понимаю, в организации пока что это еще не обнародовали. Боя с Франко точно не будет".

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