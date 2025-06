Легендарный боксер скончался по пути в спортзал

Ямайский боксер Майк Маккаллум, признанный одним из лучших представителей своего поколения, скончался в возрасте 68 лет, передают Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

В 2003 году он был включен в Международный зал славы бокса. Маккаллум выделялся техническим мастерством, высокой выносливостью и точностью ударов. За карьеру он одержал 49 побед, потерпел пять поражений и свел один бой вничью, из них 36 побед были нокаутами.

Он становился чемпионом мира в трех разных весовых категориях. Среди его заметных побед — нокаут Дональда Карри и серии боев с такими именитыми соперниками, как Джеймс Тони, Стив Коллинз и Майкл Уотсон. Несмотря на выдающиеся достижения, Маккаллум оставался менее известным широкой публике, но высоко ценился экспертами и фанатами бокса.

The legendary Mike McCallum has sadly passed away at the age of 68. ‘The Bodysnatcher’ became a three-division world champion in his illustrious Hall of Fame career and was one of the greatest technicians ever to grace the ring. RIP, champ 🖤🇯🇲 pic.twitter.com/CUUqnZhWCa