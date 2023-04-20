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Легендарный боксер оценил вероятность боя Алимханулы с непобежденным казахом

Легендарный боксер оценил вероятность боя Алимханулы с непобежденным казахом
©Top Rank

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил вероятность проведения боя между казахстанскими средневесами Жанибеком Алимханулы и Мейиримом Нурсултановым. Также он назвал главный недостаток боксеров.

В минувшие выходные в Инчхоне (Южная Корея) он нокаутировал японца Кадзуто Такесако (15-1-1, 14 КО) в восьмом раунде и защитил свой пояс WBO International в среднем весе.

"Мейирим Нурсултанов идет в хорошем темпе. Не стремительно, но постепенно и надежно. Он уверенно победил японского проспекта с солидным рейтингом. Я слышал новости о том, что он может встретиться с Алимханулы за чемпионский пояс. Однако вряд ли это случится.

Во-первых, сам Нурсултанов не хочет драться с соотечественником. Во-вторых, этот бой не будет таким массовым и кассовым. Сейчас из казахстанских боксеров популярным является Головкин, а Алимханулы и Нурсултанову нужно время, чтобы достичь этого уровня.

Я думаю, что команда Мейирима знает, куда двигаться. Варианты развития есть. Тем более, журнал RING включил его в топ-10. Это серьезное достижение. Думаю, что в ближайшее время он сможет получить чемпионский бой", - отметил Демьяненко.

Напомним, Алимханулы проведет защиту чемпионского пояса WBO против канадского боксера Стивена Батлера. Она состоится 13 мая на "Стоктон-Арене" (Калифорния, США) и будет рассчитана на 12 раундов. При этом Нурсултанов занимает 4-е место в рейтинге WBO.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Нурсултанов Мейирим

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