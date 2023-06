Легендарная Шилдс провела первый бой в 2023 году

Американская боксерша Кларисса Шилдс (14-0, 2 КО) защитила звание объединенной чемпионки среднего веса в бою против соотечественницы Мариселы Корнехо (16-6, 6 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся в Детройте (США) и продлился все 10 раундов, по итогам которых Шилдс выиграла единогласным решением судей (100-89 и 100-90 дважды).

Стоит сказать, что на протяжении всего боя Шилдс выглядела предпочтительнее соперницы, сдавшей функционально под его занавес, поэтому победа Клариссы выглядит бесспорной.

Для Шилдс это был первый бой в 2023 году.

