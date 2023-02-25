Легенда бокса вернулся и нокаутом выиграл главный бой вечера

В США состоялся главный бой вечера бокса, в котором известный кубинец Гильермо Ригондо (21-3, 14 КО) встречался против колумбийца Хесуса Мартинеса (33-18-1, 16 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок в лимите легчайшего веса был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом, когда Ригондо удалось отправить в нокаут своего оппонента.

Таким образом 42-летний Ригондо закрыл последние два поражения, которые он потерпел в 2021 и 2022 годах от филиппинцев Джонриэля Касимеро и Винсенты Астролабио соответственно.

Ригондо - двукратный чемпион Олимпийских игр (2000 и 2004), двукратный чемпион мира (2001 и 2005) и чемпион Панамериканских игр (2003) среди любителей. Считается одним из сильнейших боксеров-любителей за всю историю, одержал 400 побед при восьми поражениях.

На профессиональном уровне был чемпионом мира во второй легчайшей весовой категории по версиям WBA, WBO и The Ring.

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